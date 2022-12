Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 15. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, prekvapujúco klesol. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 10. decembra znížil o 20.000 na 211.000 z revidovaných 231.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že zostane nezmenený na pôvodnej úrovni 230.000 v predchádzajúcom týždni pred revíziou.



Lepší než očakávaný výsledok ukazuje, že trh práce v USA zostáva silný, aj keď Federálny rezervný systém (Fed) pokračuje vo zvyšovaní úrokových sadzieb v snahe ochladiť ekonomiku a spomaliť infláciu.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol tiež, a to o 3000 na 227.250.



Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 3. decembra vzrástol o 1000 na 1,67 milióna.