Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 26. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol, keďže trh práce zostáva napätý, aj keď sa Federálny rezervný systém (Fed) snaží ochladiť ekonomiku a infláciu zvyšovaním úrokových sadzieb. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa ministerstva počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 21. januára klesol o 6000 na 186.000 z revidovaných 192.000 týždeň predtým. Dosiahol tak najnižšiu úroveň od apríla minulého roka.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa v sledovanom období znížil o 9250 na 197.500.



Ministerstvo oznámilo tiež, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 14. januára zvýšil o 20.000 na 1,68 milióna.