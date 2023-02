Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň mierne klesol

Washington 16. februára (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa nečakane znížil. Ale len veľmi mierne. Napriek tomu to ukazuje na odolnosť a napätie na trhu práce, aj keď Federálny rezervný systém (Fed) sprísňuje svoju menovú politiku v snahe skrotiť infláciu a ochladiť ekonomiku. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 11. februára znížil o 1000 na 194.000 z revidovaných 195.000 v predchádzajúcom týždni.



Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov o podporu v sledovanom období vzrastie na 200.000 z pôvodných 196.000 týždeň predtým.



Ministerstvo práce uviedlo, že štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa v sledovanom období zvýšil o 500 na 189.500.



Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 4. februára stúpol o 16.000 na 1,696 milióna.