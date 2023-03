Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň vzrástol

Washington 9. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, sa zvýšil. A to viac ako ekonómovia odhadovali, na dvojmesačné maximum. Napriek tomu zostáva trh práce v USA silný. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce, sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 4. marca zvýšil o 21.000 na 211.000 z nerevidovaných 190.000 týždeň predtým. To je najväčší počet nových žiadateľov od decembra 2022 a výrazne väčší než 195.000, s ktorými počítali analytici.



Najnovší vývoj žiadostí bol prekvapením a pozitívnym, keďže trh práce zostával tvrdošijne napätý a odolával zvyšovaniu úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý sa snaží ochladiť ekonomiku. Údaje za minulý týždeň tak naznačujú, že podmienky na pracovnom trhu by sa mohli začať zmierňovať.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 4000 na 197.000.



Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 25. februára zvýšil o 69.000 na približne 1,72 milióna ľudí.