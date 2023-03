Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 23. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol. Aktuálna štatistika signalizuje, že trh práce stále odoláva zvyšovaniu úrokových sadzieb americkej centrálnej banky (Fed), ktorá sa snaží ochladiť ekonomiku a utlmiť infláciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Podľa údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo práce, sa počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni do 18. marca znížil o 1000 na 191.000.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 250 na 196.250. Pod hranicou 200.000 sa udržal deviaty týždeň po sebe



Počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 11. marca zvýšil o 14.000 na približne 1,69 milióna ľudí. To je blízko hodnôt z obdobia pred pandémiou nového koronavírusu.