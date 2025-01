Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

Washington 30. januára (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol. A viac, ako očakávali ekonómovia. To ukazuje na nízke prepúšťanie, hoci pracovné príležitosti pre tých, ktorí sú bez práce, sú čoraz vzácnejšie. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, Reuters a RTTNews.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za sedem dní do 25. januára znížil o 16.000 na 207.000 z nerevidovaných 223.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu klesne menej, na 220.000.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 1000 na 212.500.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 18. januára znížil o 42.000 na 1,858 milióna osôb.



Žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktoré sa považujú za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni, zostávajú z hľadiska historických štandardov nízke.