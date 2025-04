Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň vzrástol

Washington 10. apríla (TASR) - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol menej, ako analytici očakávali. Trh práce tak stále zostáva vo všeobecnosti zdravý aj napriek prebiehajúcej obchodnej vojne Spojených štátov. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a RTTNews.



Podľa týchto údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za sedem dní do 5. apríla zvýšil o 4000 na 223.000 z nerevidovaných 219.000 týždeň predtým. Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadostí o podporu stúpne na 225.000.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, zostal v sledovanom období stabilný na úrovni 223.000.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 29. februára klesol o 43.000 na 1,85 milióna osôb.



Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý sa považuje za ukazovateľ prepúšťania v danom týždni, zostáva z hľadiska historických štandardov nízky. No aj keď prezident Donald Trump na 90 dní odložil zavedenie tzv. recipročných ciel pre desiatky štátov, pretrvávajú obavy zo spomalenia americkej aj globálnej ekonomiky v dôsledku ciel, čo zasiahne aj doposiaľ neuveriteľne odolný trh práce v USA. Zatiaľ sa však na týždenných údajoch neprejavilo ani prepúšťanie federálnych zamestnancov nariadené Úradom pre efektivitu štátnej správy (DOGE).