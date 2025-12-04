< sekcia Ekonomika
Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol
Analytici pritom predpovedali, že počet nových žiadostí o dávky v nezamestnanosti sa za týždeň do 29. novembra zvýši na 220.000 z pôvodných 216.000 hlásených za predchádzajúci týždeň.
Autor TASR
Washington 4. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane klesol. A na najnižšiu úroveň za tri roky. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.
Ministerstvo uviedlo, že počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa za sedem dní do 29. novembra znížil o 27.000 na 191.000 z revidovaných 218.000 v predchádzajúcom týždni. To je najmenej od týždňa do 24. septembra 2022, keď bolo zaregistrovaných 189.000 nových žiadostí o podporu.
Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, ktorý je ukazovateľom prepúšťania v danom týždni, sa považuje za „zdravý“, keď sa pohybuje v rozsahu 200.000 až 250.000
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol o 9500 na 214.750.
Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 22. novembra znížil o 4000 na 1,939 milióna osôb, čo je najnižší počet za sedem týždňov.
