Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Ekonomika

Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň vzrástol

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 29. novembra znížil o 99.000 na 1,838 milióna osôb.

Autor TASR
Washington 11. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol viac, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý sa vo štvrtok odvolal na údaje amerického ministerstva práce.

Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa za sedem dní do 6. decembra zvýšil o 44.000 na 236.000 z revidovaných 192.000 v predchádzajúcom týždni. Analytici pritom očakávali, že počet žiadostí stúpne na 220.000 zo 191.000 pôvodne hlásených za predchádzajúci týždeň.

Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 2000 na 216.750.

Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 29. novembra znížil o 99.000 na 1,838 milióna osôb.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených