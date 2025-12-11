< sekcia Ekonomika
Počet žiadostí o podporu v USA minulý týždeň vzrástol
Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 29. novembra znížil o 99.000 na 1,838 milióna osôb.
Autor TASR
Washington 11. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol viac, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý sa vo štvrtok odvolal na údaje amerického ministerstva práce.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa za sedem dní do 6. decembra zvýšil o 44.000 na 236.000 z revidovaných 192.000 v predchádzajúcom týždni. Analytici pritom očakávali, že počet žiadostí stúpne na 220.000 zo 191.000 pôvodne hlásených za predchádzajúci týždeň.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 2000 na 216.750.
Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 29. novembra znížil o 99.000 na 1,838 milióna osôb.
Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa za sedem dní do 6. decembra zvýšil o 44.000 na 236.000 z revidovaných 192.000 v predchádzajúcom týždni. Analytici pritom očakávali, že počet žiadostí stúpne na 220.000 zo 191.000 pôvodne hlásených za predchádzajúci týždeň.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o 2000 na 216.750.
Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 29. novembra znížil o 99.000 na 1,838 milióna osôb.