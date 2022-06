Počet žiadostí o podporu v USA pokračoval minulý týždeň v poklese

Washington 2. júna (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, pokračoval v poklese. To signalizuje, že na trhu práce v USA je vysoký dopyt po pracovnej sile aj napriek zvyšovaniu úrokových sadzieb a sprísňovaniu podmienok financovania.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 28. mája sa na sezónne upravenej báze znížil o 11.000 na 200.000 z revidovaných 211.000 (pôvodne 210.000) v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so stagnáciou na úrovni 210.000.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 21. mája, padol na 1,31 milióna, čo bolo najmenej od roku 1969.



Správa ministerstva práce jasne ukázala robustnosť trhu práce, ale aj nedostatok pracovnej sily. Prepúšťania sa pohybujú na rekordných minimách a na každého nezamestnaného Američana sú voľné takmer dve pracovné miesta. Dopyt po pracovnej sile by však malo utlmiť sprísňovanie menovej politiky. Podľa ekonómov musí počet nových žiadostí o podporu vzrásť nad 300.000, aby sa ochladil horúci trh práce.