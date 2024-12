Počet žiadostí o podporu v USA sa minulý týždeň zvýšil

Washington 12. decembra (TASR) - Počet nových žiadostí o dávky v nezamestnanosti v USA minulý týždeň vzrástol na najvyššiu úroveň za posledné dva mesiace, hoci v porovnaní s historickými štandardmi zostal pomerne nízky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Počet nových žiadateľov sa v týždni do 7. decembra zvýšil o 17.000 na 242.000, oznámilo vo štvrtok federálne ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s výrazne miernejším nárastom nových žiadostí na približne 220.000. Počet ľudí, ktorí poberali sociálne dávky aj po prvom týždni, sa v týždni do 30. novembra zvýšil o 15.000 na 1,89 milióna. Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období vzrástol o takmer 6000 na 224.250.



Aj keď sa na trhu práce v poslednom čase objavili určité signály ochladenia, zostáva vo všeobecnosti odolnejší, ako mnohí odborníci predpovedali vzhľadom na to, že úrokové sadzby boli v posledných rokoch zvýšené.



Americká centrálna banka (Fed) na svojich posledných dvoch zasadnutiach znížila svoju základnú úrokovú sadzbu v reakcii na ustupujúcu infláciu, ktorá sa priblížila k jej cieľovej hodnote 2 %. Väčšina pozorovateľov trhu očakáva, že Fed na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí na budúci týždeň opäť pristúpi k zníženiu úrokov.