< sekcia Ekonomika
Počet žiadostí o podporu v USA v polovici októbra vzrástol nad priemer
Podľa údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň do 18. októbra zvýšil o 232.000.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Spojené štáty zaznamenali v polovici októbra nadpriemerný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Podľa údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň do 18. októbra zvýšil o 232.000. To je výrazne nad priemerom z obdobia od konca 2. štvrťroka 2025.
Ide o prvé zverejnené údaje ministerstva práce od začiatku odstávky vládnych inštitúcií a agentúr 1. októbra, tzv. shutdown, čo ohrozilo pracovné miesta veľkej časti zamestnancov federálnej vlády.
Na základe týchto nových údajov počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, bez úpravy o sezónne vplyvy, dosiahol v sledovanom období 1,957 milióna. To je relatívne blízko najvyššej úrovne od roku 2021 a poukazuje to na slabší nábor.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol na nezvyčajne nízkych 58.000 žiadostí. Analytici však upozorňujú, že toto číslo je skreslené pre výpadok údajov počas najdlhšieho shutdownu v histórii USA, keďže neboli vyzbierané údaje za týždne do 27. septembra, 4. októbra a 11. októbra. Priemer sa tak vypočítal s použitím jediného nahláseného čísla (232.000 do 18. októbra) a núl za chýbajúce tri týždne.
Na porovnanie, v týždni do 20. septembra, čo je posledné obdobie s plne nahlásenými údajmi, bol štvortýždňový priemer 237.750 nových žiadostí o podporu.
Podľa údajov ministerstva sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA za týždeň do 18. októbra zvýšil o 232.000. To je výrazne nad priemerom z obdobia od konca 2. štvrťroka 2025.
Ide o prvé zverejnené údaje ministerstva práce od začiatku odstávky vládnych inštitúcií a agentúr 1. októbra, tzv. shutdown, čo ohrozilo pracovné miesta veľkej časti zamestnancov federálnej vlády.
Na základe týchto nových údajov počet ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky aj po prvom týždni, bez úpravy o sezónne vplyvy, dosiahol v sledovanom období 1,957 milióna. To je relatívne blízko najvyššej úrovne od roku 2021 a poukazuje to na slabší nábor.
Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období klesol na nezvyčajne nízkych 58.000 žiadostí. Analytici však upozorňujú, že toto číslo je skreslené pre výpadok údajov počas najdlhšieho shutdownu v histórii USA, keďže neboli vyzbierané údaje za týždne do 27. septembra, 4. októbra a 11. októbra. Priemer sa tak vypočítal s použitím jediného nahláseného čísla (232.000 do 18. októbra) a núl za chýbajúce tri týždne.
Na porovnanie, v týždni do 20. septembra, čo je posledné obdobie s plne nahlásenými údajmi, bol štvortýždňový priemer 237.750 nových žiadostí o podporu.