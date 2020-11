Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol

Washington 5. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, pokračoval v miernom poklese. Naďalej však zostáva výrazne nad úrovňami, ktoré boli považované za bežné pred pandémiou, a bol o niečo vyšší, než očakávali ekonómovia.



Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti sa v týždni skončenom 31. októbra znížil o 7000 na 751.000 zo 758.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so 741.000. To bolo tretí týždeň po sebe, čo počet nových žiadostí zostal pod hranicou 800.000.



Počet nových žiadostí od konca marca postupne klesá, keď pre reštriktívne opatrenia prijaté na spomalenie šírenia nového koronavírusu vyskočil až na rekordných 6,9 milióna. Naďalej však zostáva z historického hľadiska na bezprecedentných úrovniach. Jeho rekordné maximum spred koronakrízy bolo 695.000 z októbra 1982.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí v uplynulom týždni klesol na 787.000. Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 24. októbra znížil o 538.000 na 7,3 milióna.



Počet ľudí poberajúcich podporu v rámci núdzového pandemického programu podpory v nezamestnanosti Pandemic Emergency Unemployment Compensation, ktorý poskytuje po vyčerpaní normálneho programu podporu ďalších 13 týždňov, opäť stúpol, konkrétne o 277,564 na 3,96 milióna.