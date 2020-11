Počet žiadostí o podporu v USA v uplynulom týždni vzrástol

Washington 19. novembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol, a to prvýkrát po štyroch týždňoch poklesu. To signalizuje, že pandémia nového koronavírusu ďalej škodí americkej ekonomike. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce.



Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni do 14. novembra zvýšil o 31.000 na 742.000 z revidovaných 711.000 týždeň predtým.



Ekonómovia pritom odhadovali, že ich počet sa takmer nezmení a stúpne len na 710.000 z pôvodných 709.000 pred revíziou.



Bol to prvý nárast nových žiadostí za jeden mesiac a došlo k nemu v čase, keď rýchlo pribúdajú noví infikovaní a viaceré štáty USA opäť zavádzajú blokády.



Počet nových žiadostí tak stále zostáva vysoko nad úrovňou, ktorú dosahoval pred vypuknutím pandémie v marci.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa za sedem dní do 7. novembra znížil o 429.000 na 6,37 milióna osôb.



To podľa ekonómov ukazuje, že čoraz viac Američanov už nedostáva podporu v nezamestnanosti. Veľa ľudí bez práce totiž po šiestich mesiacoch stráca nárok na podporu a musí prejsť na federálny program rozšírených dávok, ktorý trvá ďalších 13 týždňov. Tento program však koncom roka vyprší.



V USA stále chýba približne 10 miliónov pracovných miest, ktoré sa stratili v raných fázach pandémie. A nezamestnanosť zostáva veľmi vysoká.



Na konci decembra sa pritom vyčerpajú aj rozšírené federálne dávky v nezamestnanosti, pokiaľ demokrati a republikáni nenájdu kompromis, ktorý by pomohol dostať zo slepej uličky rokovania o ďalšom balíku pomoci.