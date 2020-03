Počet žiadostí o podporu v USA vyskočil na rekordných 3,3 milióna

Washington 26. marca (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vyskočil dvojnásobne v porovnaní s očakávaniami, prekročil 3 milióny a takmer štvornásobne prekonal doterajšie rekordné maximum. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá spôsobila zastavenie časti ekonomickej aktivity v USA.



Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni skončenom 21. marca stúpol na 3,28 milióna z 282.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia oslovení spoločnosťou Dow Jones počítali s nárastom zhruba na 1,5 milióna. Niektorí experti však počítali so zvýšením až na 4 milióny.



Toto číslo zatienilo maximum dosiahnuté počas minulej krízy z marca 2009, keď počet prvých žiadostí dosiahol 665.000, aj doterajšie historické maximum 695.000 z októbra 1982.



Nové žiadosti o podporu sú považované za najrýchlejší pohľad na aktuálny stav v ekonomike. "Toto je jedinečná situácia. Ľudia musia pochopiť, že toto nie je typický pokles," uviedol šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell. "V istej chvíli dostaneme šírenie tohto vírusu pod kontrolu. Potom sa obnoví dôvera, znova sa začne podnikať, ľudia sa vrátia do práce." Dodal, že po takomto výraznom náraste nezamestnanosti a poklese ekonomickej aktivity by malo prísť aj prudké oživenie. Krátkodobé škody však budú obrovské.