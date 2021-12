Počet žiadostí o podporu v USA zostáva pod úrovňami spred pandémie

Washington 30. decembra (TASR) - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, opäť klesol a zostáva v blízkosti viac než 50-ročného minima. To signalizuje pokračujúce zotavovanie na trhu práce v USA a vysoký dopyt po zamestnancoch aj na začiatku budúceho roka.



Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 25. decembra sa na sezónne upravenej báze znížil o 8000 na 198.000 z revidovaných 206.000 (pôvodne 205.000) v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s 206.000 novými žiadosťami o podporu.



Počet nových žiadostí sa už niekoľko týždňov pohybuje pod úrovňami spred pandémie, keď počas roka 2019 dosiahol ich priemer 218.000.



Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, padol na 199.250, čo bolo najmenej od októbra 1969.



Počet Američanov, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, za sedem dní do 18. decembra klesol o 140.000 na 1,716 milióna. Zo bolo najmenej od týždňa do 7. marca 2020.