Počet žiadostí o spotrebiteľské pôžičky vzrástol

Bratislava 28. februára (TASR) - Počet žiadostí o spotrebiteľské pôžičky v posledných piatich rokoch citeľne vzrástol. Úvery Slováci využívajú predovšetkým na zaobstaranie nového bývania, auta či elektroniky, alebo na pokrytie nečakaných výdavkov, keď im napríklad doslúži práčka alebo chladnička.



Stále častejšie však žiadajú o úver aj na nákup netradičných vecí, ako plastická operácia pŕs, malý bager na cintorín či luxusnú limuzínu.



"Ešte predtým, než si vezmete úver, mali by ste dobre zvážiť, či pôžičku skutočne potrebujete a či neexistujú iné možnosti riešenia vašej situácie. Nie je od veci sa zamyslieť, či je skutočne potrebné kupovať napríklad najaktuálnejší model vychyteného mobilu, alebo vám postačí aj lacnejší variant. Myslite na to, že doba využívania veci, na ktorú si idete požičať, by mala byť dlhšia ako obdobie, počas ktorého ju budete splácať," radí Miroslav Zborovský, ombudsman klientov spoločnosti Home Credit.



Spoločnosť sa stretáva aj s kurióznymi dôvodmi žiadostí o úver. "Stretli som sa aj s tým, že klientka žiadala o úver na estetickú úpravu zubov. Dôvodom, ktorý uviedla, bolo to, že chcela dôstojne vystupovať v médiách, v ktorých mala propagovať svoj nový projekt," uvádza Martin Popík, riaditeľ divízie risku spoločnosti Home Creditu. Zároveň prezrádza, že najdrahším automobilom, na ktorý bola podaná žiadosť o úver v minulom roku, bol Rolls Royce v hodnote takmer pol milióna eur.



Oddelenie risku však neschvaľuje len kuriózne žiadosti o úver, ale snaží sa aj upozorniť na nové trendy v podvodných obchodoch. K typickým príkladom minulého roka patrili podvody, keď došlo k požičaniu mobilu a občianskeho preukazu od starších osôb, ktoré si takto v e-shope nevedomky objednali najnovší model luxusného mobilného telefónu. Podvedený sa o transakcii dozvedel, až keď mu prišla výzva k úhrade.