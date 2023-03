Počet žien vo vedení firiem v SR za päť rokov vzrástol o 0,7 %

Bratislava 7. marca (TASR) - Vedúce pozície vo firmách u nás zastávajú väčšinou muži. Rodová rovnosť vo vrcholovom manažmente sa za posledných päť rokov zlepšila o 0,7 %. Ženy firmy riadia rovnako dobre ako muži a percentil Sloveniek vo vedení firiem je v SR vyšší než Češiek v Česku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý tento rok pripadá na stredu (8. 3.), o tom informovala analytička a riaditeľka pre vzťahy s verejnosťou poskytovateľa údajov a analytických riešení Dun & Bradstreet Petra Štěpánová na základe štúdie Women in Business 2022.



Analýza ukazuje, že nepomer mužov a žien na vrcholových pozíciách firiem je výrazný. "Prieskum ukázal, že tento pomer je 85 % k 15 % v neprospech žien," upozormila Štěpánová.



Situácia v Českej republike je ešte horšia. "Aj napriek tomu, že tamojší päťročný rast v počte žien vo vedení firiem sa nachádza na úrovni 9,1 %, dominancia mužov je tu výraznejšia, 87 % verzus 13 % v neprospech žien, čo znamená, že aj napriek rastu české manažérky výrazne zaostávajú za tými slovenskými," dodala analytička.



Doplnila, že slovenské vysokopostavené manažérky najčastejšie pôsobia v stredne veľkých firmách (14,7 %) alebo malých spoločnostiach (13,9 %). Najväčšie zastúpenie pritom majú v sektore služieb. Medzi najdominantnejšie oblasti, kde pôsobia, patria sociálne služby (58,4 %), vzdelávanie (57,7 %) a zdravotnícke služby (24,5 %). V desiatke ženami najčastejšie riadených pracovných oblastí sa umiestnili aj reštauračné služby (21,8 %), produkcia potravín (19 %), realitný biznis (14,9 %) či finančné služby (13,8 %). Z týchto dát vyplýva, že hoci v spomínaných sektoroch pôsobí najviac ženských manažérok, na vedúcich pozíciách sedí len jedna z troch, dominanciu v nich stále držia mužskí kolegovia.



Štúdia ukázala, že ženy sú rovnako dobré manažérky ako muži. Dokazujú to porovnania finančných výsledkov spoločností.



Medziročný nárast tržieb do 15 % vykázalo 20 % firiem riadených mužmi a 25,5 % spoločností, ktoré riadia ženy. Viac ako 15-percentný rast tržieb vykázalo 34,4 % subjektov ovládaných mužmi a 24,9 % ženami. Žiadnu medziročnú zmenu vo finančných výsledkoch vykázalo 20,9 % mužmi riadených spoločností a 27,1 % ženami, vyčíslila analytička.



V prípade poklesov tržieb bol pomer takmer identický. Štěpánová dodáva, že firmy riadené ženami zaznamenali menší úbytok zamestnancov ako tie, ktoré riadia muži.



Firma vo vlaňajšej štúdii, ktorú robili v 17 krajinách, analyzovala viac ako 31.000 slovenských spoločností, ktoré spĺňali kritériá. Analyzovala počet žien na vedúcich pozíciách v období rokov 2018 až 2022 vrátane, ako aj rôzne aspekty s ohľadom na to, či sa vo vedení nachádzajú väčšinou ženy (podiel 51 až 100 %).