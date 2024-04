Počet zrušených kontraktov na európskom trhu realít dosiahol maximum

Londýn 27. apríla (TASR) - Počet zrušených kontraktov v európskom realitnom sektore zaznamenal v 1. štvrťroku tohto roka 14-ročné maximum. Navyše, hodnota uzatvorených obchodov bola najnižšia za posledných 13 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje MSCI Real Assets poskytujúcej údaje o vývoji na realitnom trhu.



Európsky sektor nehnuteľností zápasí s problémami už niekoľko rokov, pod čo sa podpísal prudký rast úrokových sadzieb. To ešte zvýšilo tlak na oblasť realít po tom, ako pandémia nového koronavírusu zvýšila záujem o prácu z domu a zredukovala dopyt po komerčných priestoroch. Aj keď sa momentálne očakáva znižovanie úrokových sadzieb, investori už nie sú takí optimisti ako pred pár mesiacmi a prudké zotavenie sektora v dohľadnej dobe neočakávajú.



Podľa údajov MSCI Real Assets dosiahol počet zrušených kontraktov pri realitách nad 5 miliónov eur a ponúk nehnuteľností stiahnutých z trhu v 1. kvartáli tohto roka číslo 110. To je najviac od roku 2010, v ktorom sektor stále doplácal na dôsledky svetovej finančnej krízy.



Aj hodnota uzatvorených obchodov v oblasti realít v Európe poukázala na nepriaznivý stav sektora. Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahla 34,5 miliardy eur. To je o 26 % menej než pred rokom a zároveň najnižšia hodnota od roku 2011.



"Po veľmi slabom roku 2023 sa trhy nádejali, že investície do európskeho sektora nehnuteľností začnú v tomto roku rásť. Tento trh je však aj naďalej veľmi problematický," povedal Tom Leahy, šéf MSCI Real Assets pre trhy Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA). Ako dodal, cenové očakávania predajcov a kupcov sa stále do veľkej miery líšia a dokiaľ úrokové sadzby nezačnú klesať, alebo sa výrazne nezlepšia vyhliadky rastu európskych ekonomík, rozdiely v cenách budú pretrvávať.