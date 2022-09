Počet zvýšení úrokov ECB bude závisieť od ekonomických údajov

Frankfurt nad Mohanom 19. septembra (TASR) - To, koľkokrát Európska centrálna banka (ECB) zvýši svoje kľúčové úrokové sadzby, bude závisieť od nadchádzajúcich ekonomických údajov. Uviedol to v pondelok Luis de Guindos, viceprezident ECB. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



De Guindos v prejave na finančnom podujatí pripomenul, že zvýšenie úrokov bude mať "vplyv na spotrebiteľské výdavky a investície spoločností", keďže im stúpnu náklady na pôžičky, pretože banka sa tak snaží ochladiť infláciu.



Analytici očakávajú, že ECB do konca roka zvýši svoju depozitnú sadzbu až na 2 % zo súčasnej úrovne 0,75 %.



Philip Lane, hlavný ekonóm ECB, už cez víkend naznačil, že počas zvyšku roka 2022 a v budúcom roku by mohlo dôjsť k "niekoľkým" ďalším zvýšeniam sadzieb.



Medzitým nemecká centrálna banka Bundesbank v pondelok varovala, že rast nemeckého hospodárstva už klesá a v zimných mesiacoch by sa jej výkon mohol ďalej znižovať. Zároveň však uviedla, že v roku 2023 neočakáva pokles najväčšej európskej ekonomiky o 3,2 %, ako predpovedala v júni.