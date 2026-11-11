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Pochod a protest železničiarov nasleduje po zlyhaní vyjednávania v ŽSR
Železničiari idú k ministerstvu dopravy s jasným odkazom - ŽSR sú kľúčový štátny podnik, financovaný zo štátneho rozpočtu a nemôže fungovať na úkor vlastných zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Ohlásený veľký protest železničiarov s názvom „Stop ignorácii - Počúvať znamená rešpektovať!“ vo štvrtok 12. novembra v Bratislave je vyvrcholením doterajších nátlakových akcií po zlyhaní kolektívneho vyjednávania v Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR). Protestný sprievod sa presunie z Hlavnej stanice v Bratislave od 15.00 h na Námestie slobody pred budovu Ministerstva dopravy SR. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Nemethová.
Na spoločnom proteste zamestnancov železničného sektora sa už v polovici októbra dohodlo 16 odborových organizácií pôsobiacich v štátnych ŽSR, Železničnej spoločnosti Slovensko a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Zdôvodnili to ochranou práv, pracovných podmienok a sociálnych istôt pracovníkov. Na ministerstvách financií a dopravy plánujú odovzdať spoločné požiadavky.
Podnikový výbor Odborového združenia železničiarov (OZŽ) pri ŽSR vstúpil ešte 14. októbra do štrajkovej pohotovosti po tom, čo ani pred sprostredkovateľom nedosiahli kompromis s vedením podniku na mzdovom náraste pre roky 2026 a 2027. Pridali sa aj iné odborové organizácie.
„Ponuka nula-percentného nárastu základných miezd na rok 2026 (v ŽSR) a neochota garantovať reálny nárast miezd či prijať kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. V dôsledku toho dochádza k bezprecedentnej eskalácii napätia a solidárnemu spojeniu zamestnancov,“ uviedla Nemethová.
Železničiari idú k ministerstvu dopravy s jasným odkazom - ŽSR sú kľúčový štátny podnik, financovaný zo štátneho rozpočtu a nemôže fungovať na úkor vlastných zamestnancov. Odborári dôrazne vyzývajú ministrov dopravy a financií, aby sa bezodkladne začali zaoberať situáciou a vytvorili finančné aj systémové podmienky pre spravodlivé odmeňovanie a dôstojné pracovné prostredie železničiarov vrátane zaistenia bezpečnosti vo vlakoch a pristúpili ku konštruktívnemu sociálnemu dialógu s priamymi riešeniami.
ŽSR pre TASR uviedli, že už niekoľko mesiacov rokujú so zástupcami odborov, pričom aktuálne čakajú na ich oficiálne vyjadrenia k návrhu, ktorý im predstavili. Spoločnosť ponúkla jednorazovú odmenu 200 eur v januári 2027 a plošné zvýšenie miezd o päť percent od 1. júla 2027. Odborári v ŽSR reagovali protinávrhom na zvýšenie miezd od 1. januára budúceho roka o 10 percent.
„OZŽ vstúpilo do štrajkovej pohotovosti napriek platnej kolektívnej zmluve, a to v deň schválenia štátneho rozpočtu na rok 2027 vládou. Následne spolu s ďalšími 15 odborovými organizáciami naprieč železničným sektorom ohlásili protest,“ poznamenala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Protest podľa ŽSR priamo nesúvisí s rokovaniami s odbormi. „Uvedené kroky sociálneho partnera ŽSR rešpektujú a budú naďalej viesť sociálny dialóg s cieľom dosiahnutia dohody. Až okamihom schválenia zákona o štátnom rozpočte na rok 2027 sú pre ŽSR známe základné rámce financovania roku 2027,“ dodala hovorkyňa.
Na spoločnom proteste zamestnancov železničného sektora sa už v polovici októbra dohodlo 16 odborových organizácií pôsobiacich v štátnych ŽSR, Železničnej spoločnosti Slovensko a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Zdôvodnili to ochranou práv, pracovných podmienok a sociálnych istôt pracovníkov. Na ministerstvách financií a dopravy plánujú odovzdať spoločné požiadavky.
Podnikový výbor Odborového združenia železničiarov (OZŽ) pri ŽSR vstúpil ešte 14. októbra do štrajkovej pohotovosti po tom, čo ani pred sprostredkovateľom nedosiahli kompromis s vedením podniku na mzdovom náraste pre roky 2026 a 2027. Pridali sa aj iné odborové organizácie.
„Ponuka nula-percentného nárastu základných miezd na rok 2026 (v ŽSR) a neochota garantovať reálny nárast miezd či prijať kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. V dôsledku toho dochádza k bezprecedentnej eskalácii napätia a solidárnemu spojeniu zamestnancov,“ uviedla Nemethová.
Železničiari idú k ministerstvu dopravy s jasným odkazom - ŽSR sú kľúčový štátny podnik, financovaný zo štátneho rozpočtu a nemôže fungovať na úkor vlastných zamestnancov. Odborári dôrazne vyzývajú ministrov dopravy a financií, aby sa bezodkladne začali zaoberať situáciou a vytvorili finančné aj systémové podmienky pre spravodlivé odmeňovanie a dôstojné pracovné prostredie železničiarov vrátane zaistenia bezpečnosti vo vlakoch a pristúpili ku konštruktívnemu sociálnemu dialógu s priamymi riešeniami.
ŽSR pre TASR uviedli, že už niekoľko mesiacov rokujú so zástupcami odborov, pričom aktuálne čakajú na ich oficiálne vyjadrenia k návrhu, ktorý im predstavili. Spoločnosť ponúkla jednorazovú odmenu 200 eur v januári 2027 a plošné zvýšenie miezd o päť percent od 1. júla 2027. Odborári v ŽSR reagovali protinávrhom na zvýšenie miezd od 1. januára budúceho roka o 10 percent.
„OZŽ vstúpilo do štrajkovej pohotovosti napriek platnej kolektívnej zmluve, a to v deň schválenia štátneho rozpočtu na rok 2027 vládou. Následne spolu s ďalšími 15 odborovými organizáciami naprieč železničným sektorom ohlásili protest,“ poznamenala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Protest podľa ŽSR priamo nesúvisí s rokovaniami s odbormi. „Uvedené kroky sociálneho partnera ŽSR rešpektujú a budú naďalej viesť sociálny dialóg s cieľom dosiahnutia dohody. Až okamihom schválenia zákona o štátnom rozpočte na rok 2027 sú pre ŽSR známe základné rámce financovania roku 2027,“ dodala hovorkyňa.