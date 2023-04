Počty cestujúcich aerolínií Ryanair a Wizz Air v marci vzrástli

Dublin/Budapešť 3. apríla (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair zvýšila v marci počet prepravených cestujúcich, a to ako medziročne, tak v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Medziročný vývoj v nemalej miere ovplyvnila vojna na Ukrajine, ktorá zasiahla do leteckej dopravy v marci minulého roka, uviedla spoločnosť. Výsledky oznámili aj maďarské nízkonákladové aerolínie Wizz Air, ktoré medziročne zaznamenali zvýšenie počtu cestujúcich o viac než 72 %. Informovali o tom servery RTE, RTTNews a Alliance News.



Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe v pondelok uviedla, že v marci prepravila 12,6 milióna cestujúcich. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to znamená rast o 12 %. Výrazné zvýšenie zaznamenala aj oproti predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom prepravila 10,6 milióna pasažierov.



Zlepšili sa aj výsledky Ryanairu v oblasti vyťaženosti lietadiel. Tá v marci dosiahla 93 %, zatiaľ čo v marci minulého roka to bolo 87 %.



Výsledky v oblasti prepravy cestujúcich oznámila aj maďarská letecká spoločnosť Wizz Air. Tá v pondelok uviedla, že v marci prepravila 4,27 milióna cestujúcich, o 72,3 % viac než pred rokom. Podobne ako v prípade Ryanairu aj Wizz Air zvýšil počty prepravených cestujúcich aj v medzimesačnom porovnaní. Vo februári prepravili aerolínie 3,8 milióna pasažierov.



Čo sa týka vyťaženosti lietadiel, dosiahla 92,2 %. V marci minulého roka predstavovala 86,2 %.