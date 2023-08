Počty e-shopov rástli aj v 1. polroku 2023, trendy v SR a ČR sú rôzne

Bratislava 17. augusta (TASR) - Počty e-shopov rástli aj v prvom polroku 2023. Podľa údajov spoločnosti Upgates, ktorá vyvíja riešenia pre e-shopy, sa oproti roku 2022 zmenilo zameranie nových elektronických obchodov. Medzi novými e-shopmi dominovali kategórie oblečenie a doplnky, dom a záhrada a šport a voľný čas. V Českej republike zas najviac nových e-shopov pribudlo v kategóriách oblečenie a doplnky, jedlo a domácnosť.



Napriek očakávanej stagnácii v oblasti e-commerce hlásia poskytovatelia riešení pre e-shopy vysoké prírastky nových obchodov. Čoraz viac Slovákov totiž skúša podnikať online. "Kým vlani zakladali nové e-shopy na Slovensku skôr skúsení ľudia, ktorí boli na trhu zorientovaní, tento rok máme vyšší podiel úplných nováčikov. Podnikanie si tak často skôr len vyskúšajú s tým, že sa k nemu v budúcnosti možno vrátia. Zaujímavé je, že podobný trend sme v Českej republike nezaznamenali," vysvetlil obchodný riaditeľ spoločnosti Upgates Martin Pech.



Jeho slová potvrdzujú aj dáta spoločnosti, podľa ktorých dodnes funguje až 88 % projektov, ktoré sa zakladali v prvom polroku 2022. Z e-shopov, ktoré vznikli v prvom polroku 2023, teda sú o rok mladšie, prežilo do augusta 2023 len 87 %. Platí tak, že aj keď veľa nových projektov vzniká, pomerne veľa ich aj končí.



Na slovenskom trhu zaznamenali podľa údajov spoločnosti Upgates najvyšší prírastok e-shopy v kategóriách oblečenie a doplnky (medziročný prírastok viac než 46 %), dom a záhrada (medziročný prírastok viac o takmer 42 %) a šport a voľný čas (medziročný prírastok takmer 42 %).



V ČR zaznamenala výrazný prepad v počte nových elektronických obchodov najsilnejšia kategória oblečenie a doplnky, a to takmer o 42 %. Aj prírastok v druhej najsilnejšej kategórii - jedlo, výrazne poklesol, a to o 33,5 %. Kým v roku 2022 bol medziročný prírastok e-shopov v kategórii obuv na úrovni 12 %, v prvom polroku je prírastok zanedbateľný. Rapídny nárast však zaznamenal segment domácnosť, kde bolo v prvom polroku 2023 nových elektronických obchodov medziročne viac o 250 %.



Elektronický obchod ale nemusí vždy predávať len fyzické produkty. "Zaznamenávame čoraz väčší záujem o predaj digitálnych produktov, ako sú napríklad e-knihy, licencie, poukazy a iné. Ide o pomerne rýchlo rastúci segment a predpokladáme, že sa to v najbližšom období odrazí aj v štatistikách," dodal Pech.