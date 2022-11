IVRA: Pod hranicou chudoby je asi pol milióna seniorov

Bratislava 15. novembra (TASR) - Aktuálne je v dôsledku nízkych dôchodkov, nedostatočnej pomoci a zdražovania pod hranicou chudoby asi pol milióna seniorov. Uviedol to Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík IVRA.



"Chudoba valcuje tento rok starých a chorých. Na začiatku roku 2022 bolo pod hranicou chudoby 424 eur mesačne 27 % z celkového počtu 1,1 milióna seniorov, poberateľov starobných dôchodkov, teda viac ako 306.000 seniorov. V dôsledku nízkych starobných dôchodkov, nedostatočnej pomoci zo strany štátu a zdražovania padlo pod hranicu chudoby ďalších viac ako 187.000 poberateľov starobných dôchodkov. Počet seniorov pod hranicou chudoby tak hrozivo narástol až na 494.000. Na začiatku roka 2022 bolo pod hranicou chudoby 217.000 žien - senioriek a 89.000 seniorov – mužov. Aktuálne je však pod hranicou chudoby 339.000 žien – senioriek a 154.000 seniorov – mužov," priblížil.



Pre budúcoročný štátny rozpočet je podľa neho preto dôležité počítať s touto chudobou, ktorá nebude dostatočne kompenzovaná ani pri zvyšovaní starobných dôchodkov o 11,8 % v januári 2023. Najväčší problém majú a budú mať tí najchudobnejší, najmä poberatelia minimálnych dôchodkov. Štát bude musieť seniorom v plnej miere kompenzovať nielen zdražovanie v tomto a budúcom roku, ale aj "ustrážiť" ceny energií či ceny liekov. "Takisto bude podľa neho potrebné čím skôr rozmraziť minimálne dôchodky," podčiarkol.



Inštitút zároveň pripomenul, že priemerný dôchodok poberá 54 % všetkých seniorov, ale až 61 % všetkých žien. Dôchodok do 705 eur má 87 % všetkých seniorov, poberateľov starobných dôchodkov, ale až skoro 92 % všetkých žien. Ženy sú takto vo všeobecnosti podstatne viac konfrontované s chudobou, a to v produktívnom veku, ale aj na dôchodku.