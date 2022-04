Pod nárast inflácie sa v marci podpísalo zdraženie potravín a bývania

Bratislava 14. apríla (TASR) - Tempo zdražovania sa v marci zrýchlilo ako v oblasti potravín a nealkoholických nápojov, tak aj v oblasti bývania. Obe tieto oblasti sa vďaka ich mohutnému zastúpeniu v spotrebnom koši podpísali výrazne pod celkový nárast a zrýchlenie spotrebiteľských cien v marci 2022. Uviedla to analytička Wood & Company Eva Sadovská v komentári k marcovej inflácii.



Oproti marcu 2021 podľa nej zaznamenali výrazný nárast cien potraviny a nealkoholické nápoje, a to o 11,7 %. Zákazníci v obchodoch platili viac najmä za oleje a tuky (o 26,0 %), zeleninu (24,7 %), chlieb a obilniny (14 %) a mlieko, syry a vajcia (12,1 %).



Najzastúpenejšia položka spotrebného koša bývanie v marci 2022 podľa nej zaznamenala medziročný nárast cien o 14,4 %. Dôvodom je prudký – dvojciferný nárast cien energií ešte z januára 2022. Drahšie boli naďalej aj stavebné materiály, čo sa odrazilo na medziročne vyššom imputovanom nájomnom až o vyše 17 %. "Priplácali sme si však aj za služby súvisiace s bývaním," upozornila.



"Priemernú infláciu za rok 2022 sme pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine očakávali na úrovni 6 %. Aktuálne sa však prikláňame k názoru, že tohtoročná inflácia bude ešte vyššia, odhadujeme ju na úrovni 9 až 10 %. Slováci si tak určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať oproti vlaňajšku za potraviny, pohonné látky, energie, ale aj za stavebné materiály," avizovala Sadovská.



Podľa slov analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka je marcový rast cien najvyšší od roku 2000. "Očakávame, že miera inflácie v tomto roku dosiahne v priemere 9,5 %, neistota však ostáva vysoká," myslí si Horňák.



Kľúčovým prvkom je podľa neho ďalší vývoj (vojnového) konfliktu, konečné usporiadanie vzťahov medzi Západom a Ruskom a z toho vyplývajúca nálada na trhoch. "Za súčasných okolností predpokladáme vrchol inflácie v najbližších mesiacoch, s postupným jemným klesaním po zvyšok roka, keďže niektoré bázické efekty sa začnú z medziročného vyjadrenia inflácie vytrácať a situácia na trhoch by sa mohla čiastočne sprehľadniť," doplnil Horňák.



ŠÚ SR informoval, že medziročná hodnota inflácie v marci 2022 vzrástla na 10,4 %. Tempo medzimesačného rastu cien sa po februárovom spomalení v marci opäť zdynamizovalo, ceny vzrástli o 1,7 %.