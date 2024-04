Pod Tatrami začali s výsadbou zemiakov, ide najmä o množiteľské odrody

Spišská Belá 17. apríla (TASR) - Pod Tatrami v týchto dňoch začali s výsadbou zemiakov, v regióne sa špecializujú najmä na sadivovú produkciu. Plodinový špecialista pre zemiaky a vedúci skúšobnej stanice Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Spišskej Belej Marián Tokár pre TASR uviedol, že tamojší poľnohospodári s výsadbou váhali, pretože očakávali, že mimoriadne teplé počasie zo začiatku apríla môžu vystriedať nočné mrazy. Aj napriek tomu sú vo vegetačnom predstihu tri týždne.



"Napríklad pri Poprade už vysadili zemiaky na ploche 15 až 18 hektárov, v Spišskej Belej je to na jednej parcele desať hektárov. Sú to len začiatky, ktoré tvoria desať až 15 percent z celého objemu, hlavná sezóna výsadby by mala začať na budúci týždeň, keď sa počasie zlepší," uviedol Tokár.



Konateľ spoločnosti Europlant Stanislav Tremko pre TASR uviedol, že tento rok boli opatrní, s výsadbou čakali a nesadili hneď, keď stúpli teploty na začiatku apríla. "Aj keď pôda teplotne zodpovedala požiadavkám, v hĺbke 20 až 25 centimetrov bola vlhká, mokrá a chladná, takže sa nedalo sadiť," zdôvodnil.



V súčasnosti sa na Slovensku množiteľské odrody vysádzajú na ploche približne 320 hektárov, Tokár upozornil, že to nie je ani desať percent produkcie spred 20 rokov. V podtatranskom regióne sú dve veľké spoločnosti, ktoré sa špecializujú na sadivové odrody, podľa neho sú rozhodujúcimi výrobcami na Slovensku. "Dá sa povedať, že severný Spiš a Liptov tvoria základ pestovateľských plôch pre množiteľské zemiaky," skonštatoval. Na Spiši sa v minulosti zemiaky pestovali na ploche približne 2000 hektárov. V súčasnosti je to približne pätina, a to aj napriek tomu, že podmienky na pestovanie sú v tomto regióne podľa Tokára vynikajúce.



Hmatateľnú zmenu klímy evidujú pod Tatrami od roku 2000, sprevádzajú ju miernejšie zimy a tiež viac extrémov počasia. Tokár objasnil, že v minulosti platil tzv. agrotechnický termín, na základe ktorého mali byť zemiaky vysadené do 25. mája. V dôsledku zmeny klímy a otepľovania však už tento termín neplatí a v posledných desiatich rokoch začína výsadba už v polovici apríla. Klimatická zmena sa podľa Tremka prejavuje najmä v tom, že veľmi skoro nastupuje teplé počasie a zemiaky tak redukujú násadu, to znamená, že nemajú potrebných 14 až 17 hľúz pod trsom, ale maximálne 12.



Poľnohospodári sa pri výsadbe rozhodujú najmä na základe okamžitých podmienok pôdy. "Niekedy je to záležitosť jedného - dvoch dní, kedy sa rozhodneme, že ideme sadiť," dodal Tremko. Europlant pod Tatrami aktuálne zaberá 70 percent výmery prihlásených množiteľských plôch na Slovensku a 95 percent ich produkcie smeruje na domáci trh.