Volvo Cars plánuje v USA vyrábať nový model

Volvo. Foto: TASR

Firma, podobne ako iné automobilky, tak reaguje na tlak dovozných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Autor TASR
Štokholm 23. septembra (TASR) - Švédsky výrobca osobných áut Volvo Cars oznámil, že do konca tohto desaťročia začne v USA s výrobou nového hybridného modelu. Firma, podobne ako iné automobilky, tak reaguje na tlak dovozných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra Reuters.

Nový model bude navrhnutý pre americký trh a mal by automobilke pomôcť zvýšiť využitie kapacity jej závodu v Južnej Karolíne. Podrobnosti o novom modeli zatiaľ Volvo nezverejnilo.

Automobilky po celom svete sa usilujú upraviť svoju výrobnú stratégiu s cieľom zmierniť tlak ciel, ktoré uvalil Trump na dovoz zahraničných áut. Trump obhajuje svoju colnú politiku tým, že je potrebné podporiť výrobu v USA.

V júli Spojené štáty a Európska únia uzatvorili rámcovú dohodu o clách, v dôsledku ktorej sa americké dovozné clá na autá z EÚ znížia na 15 %. Dohoda však ešte stále nevstúpila do platnosti a na vozidlá z EÚ sa tak v USA naďalej uplatňuje clo vo výške 27,5 %.

Šéf Volvo Cars už v apríli uviedol, že automobilka bude vyrábať viac vozidiel na americkom trhu. Následne v júli firma oznámila, že svoje populárne stredne veľké SUV XC60 plánuje začať vyrábať vo svojom závode v Južnej Karolíne od konca roka 2026. Závod v súčasnosti produkuje iba čisto elektrické SUV EX90 a Polestar 3, tieto modely však tvoria iba malú časť z celkovej ročnej výrobnej kapacity závodu. Tá dosahuje 150.000 áut.
