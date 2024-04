Pod výzvu k Európskej priemyselnej dohode sa podpísalo 1000 oganizácií

Bratislava 11. apríla (TASR) - Pod výzvu k prijatiu Európskej priemyselnej dohody sa podpísalo už 1000 spoločností, organizácií a združení zastupujúcich 25 odvetví v celej Európe. V Antverpskej deklarácii tak vyzývajú lídrov Európskej únie (EÚ), aby podporili ekonomické zdôvodnenie investovania v Európe prostredníctvom Európskej priemyselnej dohody. Na vyjadrenie podpory slovenských podnikateľov vyzýva aj Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP).



"Slovenské firmy plne podporujú všetky iniciatívy zabezpečujúce zachovanie priemyselných odvetví, strategickej bezpečnosti surovín, inovácií a odbornej zamestnanosti. Vyzývame preto aj na individuálne podpisy slovenských predstaviteľov podnikateľskej sféry, spoločností, združení a odborových organizácií k tejto deklarácii. Aj Slovensko musí pre zabezpečenie cieľov deklarácie znásobiť výrobu elektriny a priemyselné investície. Je to o to náročnejšie, že čelíme najvážnejšiemu hospodárskemu poklesu za posledné desaťročie. Tu je nezastupiteľná aj úloha štátu a vlády," uviedol prezident ZCHFP Roman Karlubík.



Výzvu ešte vo februári na samite európskeho priemyslu predstavilo 73 vedúcich predstaviteľov priemyslu predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej a belgickému premiérovi Alexandrovi De Croovi.



Antverpská deklarácia stanovuje všeobecne dohodnutý rámec desiatich kľúčových bodov, v ktorých sa načrtáva potreba riešiť vysoké ceny energie, vytvoriť spoločnú európsku infraštruktúru, zabezpečiť dodávky surovín, podporiť inteligentnejší inovačný rámec a stimulovať dopyt po udržateľných výrobkoch. Vo vyhlásení sa tiež obhajuje pevný investičný rámec pre technológie a vyzýva sa na využitie jednotného trhu s cieľom zabezpečiť, aby podniky zostali v Európe.



"V súčasnosti 1000 organizácií jednotne vyzýva na prijatie Európskej priemyselnej dohody s cieľom vykonávať zelenú dohodu, zabezpečiť, aby priemysel zostal celosvetovo konkurencieschopný a zachovať vysokokvalitné pracovné miesta pre európskych pracovníkov v Európe," uviedol generálny riaditeľ Európskej rady chemického priemyslu (CEFIC) Marco Mensink.



Ako dodal, vedúcich predstaviteľov EÚ vyzývajú, aby túto výzvu zahrnuli do nového strategického programu a politík EÚ na nasledujúcich päť rokov a začlenili priemyselnú dohodu do štruktúry a rozpočtu novej EK. Výzva je aktuálne otvorená aj pre jednotlivcov, ktorí chcú vyjadriť svoju podporu osobne.