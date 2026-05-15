Pôda v Prešovskej kotline je na povrchu vysušená
Zrážky boli nulové.
Autor TASR
Prešov 15. mája (TASR) - V Prešove a Sabinove sa počas apríla vyskytovali len slabé prehánky. Záver apríla priniesol do Sabinova a Prešova extrém - jasné počasie, ale s rekordne nízkymi nočnými teplotami až do mínus štyroch stupňov Celzia a pretrvávajúcim vetrom. Zrážky boli nulové. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová a doplnila, že pôda v Prešovskej kotline je na povrchu vysušená, čo sťažuje vzchádzanie neskôr siatych plodín.
„Vďaka blízkosti pohoria Čergov je situácia v podhorských obciach o niečo priaznivejšia, no v otvorených dolinách Torysy je výpar v dôsledku veterného aprílového počasia vysoký,“ povedala Holéciová.
Ak približne do polovice mája neprídu výdatné dažde, na oziminách začne podľa jej slov dochádzať k redukcii odnoží.
„V prípade jarných obilnín je klíčenie nerovnomerné. Poľnohospodári hlásia potrebu zrážok nielen kvôli plodinám, ale aj preto, aby ich mohli prihnojiť. Ak sa totiž hnojí do suchej pôdy, tak sa hnojivá nevedia dobre naštartovať. Ak absencia zrážok potrvá do konca mája, hrozí výrazný prepad úrod v celom regióne. Podpriemerný úhrn zrážok ovplyvní aj živočíšnu výrobu, pretože v dôsledku deficitu zrážok sa predpokladajú nižšie úrody krmovín, čo sa aktuálne prejavuje pri zbere raže na senáž,“ vysvetlila Holéciová.
Poľnohospodári podľa nej určite očakávajú ekonomické škody aj zvýšené náklady, a to už len z titulu zvýšených nákladov na zavlažovanie a ceny pohonných látok.
„Reagujú proaktívne a podľa možností a intenzity sucha sa snažia situáciu riešiť. Základom je najmä dostať do pôdy a k plodinám vodu - a tak naplno zavlažujú, pokiaľ majú napojenie na závlahové sústavy a vhodný vodný zdroj. Závlahové sústavy však nie sú natiahnuté na celom území Slovenska, aj preto napríklad na východe sa môžu spoliehať jedine na dážď. Riešením je nákup a výsev osiva, ktoré je šľachtené na konkrétnu zmenu klímy - je viac napríklad odolné voči suchu, vlhkosti, vetru. Takže ďalšou možnosťou je vhodný výsev plodín už pri zakladaní úrody,“ doplnila Holéciová.
Ako povedala, rovnako poľnohospodárom odporúčajú minimalizovať zásahy do pôdy a do pôdy zapracovávať organické hnojivá ako napríklad maštaľný hnoj, vďaka čomu pôda lepšie odoláva suchu a viac vie zadržať aj zrážky, ktoré do nej vtečú.
Čo sa týka pomoci alebo riešenia zo strany štátu, SPPK podľa Holéciovej nanovo vyzvala svojich členov, aby aktualizovali stav sucha po miernych zrážkach v tomto období. „Situáciu teda sledujeme a podľa ďalšieho vývoja sa rozhodneme, aký postup zvolíme,“ dodala Holéciová.
