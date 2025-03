Podali ste už daňové priznanie? Do termínu zostávajú tri dni

Bratislava 29. marca (TASR) - Na podanie daňového priznania k dani z príjmu a zaplatenie dane zostávajú posledné tri dni, keďže termín uplynie v pondelok (31. 3.). Do piatka (28. 3.) si túto povinnosť splnila približne polovica daňovníkov. Ak daňovník nestíha podať daňové priznanie, musí finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty, upozornila Finančná správa (FS) SR.



„Daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2024 už podalo viac ako 635.000 daňovníkov, čo je percentuálne na úrovni takmer 48 %,“ spresnil v piatok hovorca FS Daniel Súkup. Pokiaľ chce daňovník termín podania odložiť, musí to do konca marca oznámiť elektronicky alebo miestne príslušnému daňovému úradu osobne, prípadne poštou, ak daňovník nie je povinný s finančnou správou komunikovať elektronicky. Oznámenie o predĺžení nestačí poslať mailom.



Finančná správa ročne prijme vyše 1,2 milióna daňových priznaní. Najväčší počet daňových priznaní odovzdávajú daňové subjekty štandardne k poslednému možnému termínu. „Odporúčame však daňovníkom, aby si splnenie tejto povinnosti nenechávali na poslednú chvíľu,“ upozornil Súkup.



Finančná správa aj v tomto roku ponúka možnosť podania daňového priznania prostredníctvom mobilnej kancelárie. Svoje daňové priznanie budú môcť klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku pri najväčšom daňovom úrade v bratislavskej Petržalke. Mobilná kancelária bude fungovať ešte v pondelok v čase od 8.00 h do 18.00 h.



Daňové povinnosti môžu klienti vybaviť aj z domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie s FS. Musia sa však registrovať na portáli finančnej správy. Na registráciu a následnú autorizáciu je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis.