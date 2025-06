Podanie žiadosti o vrátenie DPH zahraničným osobám je možné do 30.6.

Bratislava 11. júna (TASR) - Zahraničné podnikateľské subjekty so sídlom mimo Európskej únie (EÚ), tzv. osoby z tretieho štátu, môžu po splnení zákonných podmienok požiadať o vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) zaplatenej na Slovensku. Správne podanie žiadosti je však časovo ohraničené a vyžaduje si dôslednú administratívu, upozornila špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská. Čas na podanie žiadosti je do 30. júna.



O vrátenie DPH môže podľa zákona požiadať osoba z tretieho štátu za predpokladu, že má sídlo mimo EÚ a v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemala v žiadnom štáte na území EÚ sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko a ani sa na tomto území obvykle nezdržiavala. Musí tiež pochádzať z krajiny, v ktorej je identifikovaná pre DPH alebo obdobnú daň zo spotreby a táto poskytuje obdobné právo na vrátenie dane slovenským subjektom. Zároveň v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nevykonávala na území SR žiadnu zdaniteľnú činnosť, s výnimkou dodania plnení s prenosom daňovej povinnosti na slovenskú zdaniteľnú osobu.



„Zahraničné osoby, ktoré si uplatňujú nárok na vrátenie DPH zo Slovenska, musia podať žiadosť najneskôr do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré sa žiadosť podáva,“ priblížila daňová poradkyňa SKDP Mária Sameková. Za celé kalendárne obdobie musí byť nárok na vrátenie minimálne 50 eur. „Zákon pripúšťa podanie žiadosti aj za kratšie obdobie, ktorým môže byť kalendárny polrok, ak suma dane, ktorej vrátenie sa žiada, je najmenej 1000 eur,“ vyčíslila.



Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára, ktorého vzor je určený priamo zákonom o DPH a spolu s poučením na jeho vyplnenie je zverejnený na portáli finančnej správy. K žiadosti je potrebné priložiť originály faktúr vyhotovených slovenským platiteľom DPH, v ktorej je uvedená suma dane v eurách a v prípade dovozu tovaru príslušný dovozný doklad a doklad preukazujúci platbu dane, ako aj potvrdenie daňového úradu domovského štátu osvedčujúce, že zahraničná osoba z tretieho štátu je identifikovaná pre DPH alebo obdobnú všeobecnú daň zo spotreby. Vzor tohto potvrdenia je tiež uvedený v zákone o DPH.



Žiadosť sa podáva písomne na Daňový úrad Bratislava. Elektronická forma nie je v tomto prípade možná. Daňový úrad má na rozhodnutie o žiadosti šesť mesiacov od jej doručenia.



„Odporúčame venovať pozornosť správnemu vyplneniu formulára a doloženiu všetkých príloh. V prípade neúplnej dokumentácie môže byť žiadosť zamietnutá,“ upozornila Sameková. Zároveň osobám z tretích štátov odporúča konzultovať podanie žiadosti s daňovým poradcom so skúsenosťami v oblasti medzinárodnej DPH. Môžu tak predísť chybám, ktoré môžu viesť k zamietnutiu nároku na vrátenie tejto dane.