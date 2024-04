Podcenenie ochrannej známky môže mať fatálne následky

O firme:

VAŠE ENERGIE s.r.o.

Spoločnosť VAŠE ENERGIE s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca firma na slovenskom trhu s energiami. Ponúka komplexné riešenia pre domácnosti a firmy v oblasti energetickej nezávislosti a úspor. Ide o predaj a montáž fotovoltaických elektrární, tepelné čerpadlá. Firma ponúka aj energetické poradenstvo, predaj elektriny a plynu pre firmy a v pláne je aj realizácia veternej elektrárne. Víziou spoločnosti VAŠE ENERGIE je pomôcť svojim klientom k väčšie energetickej nezávislosti, ušetriť peniaze aj chrániť životné prostredie. S vyhliadkou nasledujúceho obdobia sa chce stať lídrom v energetických úsporách na Slovensku. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli dosiahnuť vašu energetickú nezávislosť a ušetriť peniaze.

Bratislava 11. apríla (OTS) - Firma VAŠE ENERGIE, ktorá šetrí stovkám domácností a klientom energie a podniká na trhu s energetickými službami, sa stala obeťou zneužitia svojej značky. Dva roky táto stredoslovenská firma podnikala pod obchodným menom SunFlow Energy s.r.o. Doplatila na to, že si neregistrovala svoju ochrannú známku a známkoví piráti jej ukradli jej brand.. Známkoví piráti si už v septembri 2023 najskôr v rámci EÚ registrovali ochrannú známku s niekdajším názvom firmy a aj s činnosťami, ktoré firma vykonávala.Incident vyvrcholil v polovici februára tohto roka.približujes tým, že priznáva aj svoj podiel viny a vystríha aj iné firmy, aby nepodcenili registráciu ochrannej známky.Toto nie je ojedinelý prípad, kedy firmy podcenia registráciu svojej ochrannej známky.Tvrdí, že dnes jedopĺňa, ktorá sa špecializuje na ochranné známky.Následne im známkoví piráti nielenže zrušili, ale vymazali aj ich YouTubový kanál s podcastom a stopli aj reklamné spoty na prebiehajúcu súťaž o fotovoltaickú elektráreň v hodnote 19.tisíc Eur. Doslova za pochodu riešili veľa interných problémov od zmlúv, firemných dokumentov, e-mailov či tvorbu novej webovej stránky aj stratégie. Ohrozené boli aj všetky obchodné aktivity vo firme.Podľa právničky Elišky Džuganovej je dôležité, aby si firma ustála svoje miesto na trhu. Z jej skúsenosti vyplýva, že skúsenosť so zneužitím názvu spoločnosti malo v minulom roku niekoľko spoločností aj na Slovensku. Zmeniť to chce Európska únia. Malým a stredným podnikateľom preto podáva pomocnú ruku cez edukáciu a finančný grant v hodnote 1.000 € na registráciu ochrannej známky.Riešením bola zmena obchodného názvu firmy na VAŠE ENERGIE a aj okamžitá registrácia ochrannej známky. S mravenčou prácou na novej stratégii, tvorbe brandu, marketingu a komunikácie tak začínajú odznova.Vymáhať súdnou cestu pôvodné obchodné meno firmy by znamenalo čakať na neistý výsledok a stopku podnikania na minimálne 4 roky. Nemohli by totiž používať svoje pôvodné obchodné meno.spresňujea ubezpečuje, že dohodnuté zákazky budú včas dodané a zákazníci ani obchodní partneri nie sú v ohrození.uzatváraPríbeh spoločnosti Vaše Energie je mementom pre všetky firmy, ktoré podceňujú ochranu svojej značky. Firmám odporúčajú tri veci:. Je to relatívne jednoduchý proces, ktorý vám v budúcnosti ušetrí veľa času, peňazí a starostí.. Nečakajte, kým vám niekto ukradne vašu značku.. Zistite si viac o tom, ako fungujú ochranné známky a ako ich ochrániť.napriek všetkým ťažkostiam pokračuje v poskytovaní služieb v oblasti energetických úspor a nezávislosti. Rozšírila svoje portfólio služieb oa plánuje aj