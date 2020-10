Podeľ sa a pomôž, potravinová zbierka aká tu ešte nebola

Bratislava 2. októbra (OTS) - Ľudia nachádzajúci sa v náročných životných situáciách potrebujú pomoc čo najrýchlejšie a často dlhodobo. Našťastie existuje mnoho lokálnych organizácií, ktorých poslaním je pomáhať tým najzraniteľnejším a práve tie sa Lidl vo svojej najnovšej iniciatíve „Podeľ sa a pomôž“ rozhodol podporiť. Vo všetkých 144 predajniach diskontného reťazca bude prebiehať časovo neobmedzená zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Okrem dlhodobosti sa odlišuje „Podeľ sa a pomôž“ aj tým, že podpora zostáva v regióne a zákazníci tak presne vedia komu pomáhajú.Lidl, ktorý má predajne v 92 slovenských mestách, zapojil do projektu „Podeľ sa a pomôž“ celkovo 95 rôznych subjektov. Ide predovšetkým o organizácie a združenia venujúce sa ťažko chorým či inak znevýhodneným deťom, týraným matkám, ľuďom bez domova či rôzne centrá sociálnych služieb a iné komunitné organizácie. V rámci zbierky bude v každej predajni diskontu za pokladnicou číslo 1 umiestnený špeciálne označený kôš, do ktorého môžu zákazníci podľa vlastného uváženia odovzdať trvanlivé potraviny či hygienické potreby. Informácie o podporenej organizácii sú uvedené na spomenutom koši i na plagáte vo výlohe predajne.vysvetlil, generálny riaditeľ obchodného reťazca, a dodal: „“ V pravidelných intervaloch podporí organizácie aj Lidl, na začiatok im venoval nákupné poukážky.Na oficiálnom predstavení iniciatívy „Podeľ sa a pomôž“ sa vo štvrtok 1. októbra v bratislavskom Ružinove zúčastnili aj zástupcovia dvoch partnerských organizácií OZ Brána do života (krízové centrum pre ženy, deti a mladých dospelých) a Domov pre každého – OZ na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova. "" povedalaz Brány do života. Adrián Gschweng za Domov pre každého doplnil: