Podhodnotenie čínskeho jüanu podporuje obchodný deficit eurozóny

Kolín nad Rýnom 23. júla (TASR) - Európske firmy čelia čoraz väčšiemu tlaku aj pre snahu Číny udržať svoju menu jüan slabú. Uviedol to v stredu vo svojej správe Nemecký ekonomický inštitút (Institut der deutschen Wirtschaft IW) pred nadchádzajúcim samitom lídrov Európskej únie (EÚ) a Číny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Výmenný kurz jüanu voči euru zostal v predchádzajúcich rokoch stabilný napriek výrazným zmenám v nákladových vzťahoch medzi Európou a Čínou. To naznačuje pravdepodobnú manipuláciu s menami zo strany čínskej centrálnej banky, povedal Jürgen Matthes, autor štúdie IW.



„Umelo nízke náklady v Číne, spôsobené podhodnotením jüanu, sú veľmi atraktívne,“ povedal Matthes. Extrémne nízke ceny znamenajú totiž, že viac európskych spoločností získava polotovary z Číny, čo prispieva k deindustrializácii na kontinente a prehlbovaniu obchodného deficitu Únie, povedal a vyzval Brusel, aby konal. Tie firmy, ktoré by polotovary nezískavali z Číny, by stratili podiel na trhu v prospech konkurentov, ktorí „plne využívajú cenové výhody Číny“.



Lídri EÚ prídu vo štvrtok (24. 7.) do Pekingu na samit s Čínou, keďže obe strany sa snažia vyriešiť obchodné spory v čase globálnej neistoty. Čína v reakcii na obvinenia z manipulácie s menami v minulosti uviedla, že je odhodlaná zaviesť režim riadeného plávajúceho výmenného kurzu, založený na ponuke a dopyte na trhu.



Európske spoločnosti sú už pritom pod tlakom z prudkého nárastu čínskeho exportu odkloneného z USA a pre zhodnocovanie eura voči doláru v dôsledku obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Ceny výrobcov v Nemecku a eurozóne od roku 2020 prudko vzrástli pre narušenie dodávateľských reťazcov a energetickú krízu, zatiaľ čo ceny v Číne sa takmer nezvýšili, pričom kurz jüanu sa takmer nepohol. Na druhej strane, euro voči čínskej mene vzrástlo o viac ako 40 % medzi začiatkom roka 2020 a jarou 2025. To viedlo k prehĺbeniu obchodného deficitu eurozóny s Čínou, ukazuje štúdia.



Za normálnych okolností by vyšší import do eurozóny posilnil jüan, pretože by to zvýšilo dopyt po čínskej mene, ale to sa nestalo, upozornil Matthes. Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia označil Čínu za manipulátora s menami. USA minulý mesiac varovali pred praktikami Číny v oblasti výmenných kurzov.



Čína reagovala vyhlásením, že dodržiava „multilateralizmus a rešpektuje multilaterálny konsenzus“, je odhodlaná udržiavať stabilný výmenný kurz jüanu a nebude sa „zapájať do konkurenčnej devalvácie meny“. Matthes však označil správanie čínskej centrálnej banky za „veľmi netransparentné“.