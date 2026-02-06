< sekcia Ekonomika
Podhorec: Obchodná výmena s Indonéziou by mohla výrazne vzrásť
Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára na návšteve Indonézie a Singapuru sprevádzala aj podnikateľská misia.
Autor TASR
Jakarta/Singapur 6. februára (TASR) - Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára na návšteve Indonézie a Singapuru sprevádzala aj podnikateľská misia zložená z viac než desiatich slovenských firiem, ako aj zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Eximbanky SR. Generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec zdôraznil, že Indonézia je krajinou, o ktorú slovenské podniky prejavujú čoraz väčší záujem, a preto očakáva nárast objemu vzájomného obchodu, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Indonézia je krajina, ktorá má obrovské príležitosti. Je to krajina, kde prúdia investície zo zahraničia, takže je skvelé, že sme tu a že slovenskí exportéri a slovenské firmy sem mohli prísť,“ uviedol Podhorec.
Objem vzájomného obchodu medzi SR a Indonéziou minulý rok dosiahol takmer 180 miliónov eur. Podhorec nevylúčil, že obchodná výmena by mohla v budúcnosti výrazne vzrásť. „Verím tomu, že tento rok budeme mať veľmi zaujímavé exportné čísla do Indonézie. Mňa to veľmi teší, lebo veľmi dlho sme do tohto regiónu takmer vôbec neexportovali,“ poznamenal.
Eximbanka podľa generálneho riaditeľa zohráva pri exporte do Indonézie špecifickú úlohu. Potenciálnym exportérom môže poskytnúť financovanie alebo poistenie politických či komerčných rizík. Zvýšený záujem však banka eviduje najmä o vystavovanie garancií.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
