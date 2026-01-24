< sekcia Ekonomika
Podiel Applu na indickom trhu smartfónov v minulom roku vzrástol
Apple v uplynulých štvrťrokoch opakovane označil Indiu za výnimočný trh.
Autor TASR
New York 24. januára (TASR) - Americká technologická firma Apple vlani do Indie dodala zhruba 14 miliónov kusov iPhonov. Keďže celkový odbyt smartfónov v krajine sa v roku 2025 v podstate nezmenil a zostal na úrovni približne 153 miliónov kusov, znamená to, že trhový podiel spoločnosti Apple stúpol na rekordných 9 % z úrovne 7 % v roku 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo, ktorý cituje webovú stránku TechCrunch.
Motorom zväčšovania trhového podielu Applu v Indii, ktorá je druhým najväčším trhom so smartfónmi na svete, bolo produktové portfólio a širšia sieť predajných kanálov, povedal predstaviteľ poradenskej firmy Counterpoint Research Tarun Pathak.
Apple v uplynulých štvrťrokoch opakovane označil Indiu za výnimočný trh. Generálny riaditeľ Tim Cook v októbri v súvislosti s hospodárskymi výsledkami za tri mesiace do záveru septembra 2025 povedal, že firma v Indii dosiahla rekordné tržby. Finančný riaditeľ Kevan Parekh dodal, že počet aktívnych inštalácií iPhonu v Indii dosiahol historické maximum a spoločnosť dosiahla kvartálny rekord v počte aktualizácií.
Okrem dodávok spoločnosť Apple rozširuje svoju prítomnosť v Indii aj zvyšovaním miestnej výroby a rozširovaním vlastnej maloobchodnej siete. Minulý mesiac otvorila predajňu v indickom meste Noida ako súčasť širšej expanzie maloobchodu, ktorú začala v roku 2023.
