Podiel čínskej meny v ruskom Fonde národného bohatstva sa zdvojnásobil

Moskva 30. decembra (TASR) - Maximálny možný podiel čínskeho jüanu v ruskom Fonde národného bohatstva sa zvýšil na 60 %. To je dvojnásobok pôvodne stanoveného podielu. Uviedlo to v piatok ruské ministerstvo financií, ktoré postupne reštrukturalizuje fond určený na horšie časy s cieľom znížiť závislosť od mien "nepriateľských" štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo uviedlo, že na dvojnásobok zvyšuje aj povolený podiel zlata vo fonde. Z pôvodných 20 % bude podiel stanovený na 40 %. Zároveň dodalo, že podiel britskej libry a japonského jenu bol zredukovaný na nulu.



Rusko, ktoré zápasí s dôsledkami bezprecedentných sankcií zo strany západných štátov za inváziu na Ukrajinu, využilo tento rok Fond národného bohatstva na vykrývanie rastúceho rozpočtového deficitu. Objem financií vo fonde dosiahol k 1. decembru 186,5 miliardy USD (175,13 miliardy eur).



"Ruské ministerstvo financií pokračuje v stabilnej redukcii podielu mien "nepriateľských" štátov v štruktúre aktív Fondu národného bohatstva," uviedlo ministerstvo v oficiálnom oznámení. To znamená mien štátov, ktoré zaviedli voči Rusku sankcie.



Moskva urýchlila proces odklonu svojich rezerv od západných mien k dostupnejším menám krátko po tom, ako západné krajiny v rámci sankcií zablokovali ruskej centrálnej banke transakcie v dolároch, eurách a librách a zároveň krajine zmrazili približne polovicu devízových rezerv. Pre Rusko to znamenalo zmrazenie rezerv v hodnote zhruba 300 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0649 USD)