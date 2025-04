Štúdia: Podiel čínskych firiem v EÚ stúpa na úkor nemeckých výrobcov

Frankfurt nad Mohanom 28. apríla (TASR) - Nemecké firmy postupne strácajú podiel na trhu v Európskej únii (EÚ), ktorý je pre ne kľúčový. Vytláčajú ich čínski výrobcovia. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v pondelok zverejnila nemecká štátna rozvojová banka KfW. TASR o tom informuje na základe správ DPA.



Čína pracuje na exporte vlastných nadbytočných kapacít a Európa sa presúva do centra jej pozornosti, pretože podmienky vývozu do USA sa rapídne zhoršujú, povedal Dirk Schumacher, hlavný ekonóm KfW.



Americký prezident Donald Trump zaviedol clá až do výšky 145 % na dovoz z Číny, čo viedlo Peking k odvetným clám na americký tovar vo výške 125 %.



„Pre Nemecko je mimoriadne dôležité vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie a zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky, aby tak reagovalo na rastúci konkurenčný tlak z Číny, ako aj iných krajín,“ povedal Schumacher.



Podľa KfW čínskym vývozcom sa v rokoch 2012 až 2024 podarilo zvýšiť podiel na trhu v EÚ, najmä v najdôležitejších skupinách výrobkov z pohľadu nemeckých výrobcov.



Štúdia zistila, že celková hodnota nemeckého vývozu vozidiel do iných členských štátov EÚ klesla v danom období z 33 % na 29 %. Celková hodnota dovozu áut z Číny pritom vzrástla z približne 1 % na 4 %.



V sektore strojárstva zvýšili čínski dodávatelia svoj export zo 7 % na 10 %, kým nemecký vývoz do členských štátov EÚ klesol na 18 % z 22 %. Podobný vývoj bol zaznamenaný aj v sektore chemických výrobkov.



V minulom roku smerovalo do EÚ približne 54 % nemeckého exportu, zatiaľ čo v prípade Číny to bolo 11 %. Väčšina nemeckých firiem podľa prieskumov predpokladá, že konkurencia sa bude vyostrovať.