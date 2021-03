Podiel Číny na celosvetovej produkcii elektriny z uhlia vlani vzrástol

Šanghaj 29. marca (TASR) - Napriek investíciám do zelenej energie a výstavbe stoviek elektrární využívajúcich udržateľné zdroje Čína pokračuje vo zvyšovaní produkcie elektrickej energie z uhlia. Výsledkom je, že na celosvetovej produkcii elektriny z tohto zdroja sa vlani podieľala viac než polovicou.



Ako informovala agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje londýnskeho inštitútu pre výskum klímy Ember, Čína sa na celosvetovej produkcii elektrickej energie z uhlia podieľala v minulom roku 53 %. To je o deväť percentuálnych bodov viac než v roku 2015.



Aj keď Peking v priebehu minulého roka zvýšil produkciu elektriny zo slnka a vetra, Čína bola jedinou krajinou spomedzi členov G20, ktorá zaznamenala výrazný rast produkcie elektriny z uhlia, informovala skupina Ember. Táto produkcia vzrástla v Číne v minulom roku o 1,7 %. To je dosť na to, aby podiel na celosvetovej produkcii elektrickej energie z uhlia zvýšila na 53 % zo 44 % v roku 2015.



Peking prisľúbil, že svoju závislosť od uhlia zníži a do roku 2060 sa krajina stane "uhlíkovo neutrálnou". Postupné zvyšovanie produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov však nestačilo na vykrytie výrazného rastu dopytu v minulých rokoch. Ako uviedol jeden z autorov správy, "Čína je ako veľká loď. Nejaký čas trvá, než sa podarí zmeniť jej kurz".