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Podiel cudzincov na španielskom trhu s obytnými nehnuteľnosťami stúpol
Tempo rastu priemerných cien obytných nehnuteľností v Španielsku sa však v treťom štvrťroku zmiernilo.
Autor TASR
Madrid 8. novembra (TASR) - Podiel zahraničných kupujúcich na španielskom trhu s obytnými nehnuteľnosťami naďalej rastie. V treťom štvrťroku tvorili ich transakcie 16,05 % všetkých predajov, čo bol najvyšší podiel v histórii záznamov. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo Finance.
Viac ako polovicu nákupov cudzincov (54,7 %) uskutočnili občania Európskej únie. Ďalších 17,8 % pripadlo na kupujúcich z európskych štátov, ktoré nie sú členmi EÚ.
Najviac zahraničných kupujúcich pochádzalo z Veľkej Británie, ktorí realizovali 7,5 % všetkých nákupov uskutočnených cudzincami. Nasledovali občania Maroka (6,4 %) a kupujúci z Holandska (5,8 %). Zahraničný dopyt bol výrazný najmä v oblasti Stredozemného mora. Na Baleárskych ostrovoch až 37,2 % nákupov uskutočnili zahraniční kupujúci. Nasledovalo Valencijské spoločenstvo s podielom 30,4 %.
Tempo rastu priemerných cien obytných nehnuteľností v Španielsku sa však v treťom štvrťroku zmiernilo. Medzikvartálne zdraželi o 1 % a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpli o 9,3 %.
Viac ako polovicu nákupov cudzincov (54,7 %) uskutočnili občania Európskej únie. Ďalších 17,8 % pripadlo na kupujúcich z európskych štátov, ktoré nie sú členmi EÚ.
Najviac zahraničných kupujúcich pochádzalo z Veľkej Británie, ktorí realizovali 7,5 % všetkých nákupov uskutočnených cudzincami. Nasledovali občania Maroka (6,4 %) a kupujúci z Holandska (5,8 %). Zahraničný dopyt bol výrazný najmä v oblasti Stredozemného mora. Na Baleárskych ostrovoch až 37,2 % nákupov uskutočnili zahraniční kupujúci. Nasledovalo Valencijské spoločenstvo s podielom 30,4 %.
Tempo rastu priemerných cien obytných nehnuteľností v Španielsku sa však v treťom štvrťroku zmiernilo. Medzikvartálne zdraželi o 1 % a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpli o 9,3 %.