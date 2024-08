Podiel dane z nehnuteľností SR je pod priemerom EÚ

Bratislava 28. augusta (TASR) - Podiel dane z nehnuteľností na celkovom daňovom výnose na Slovensku je dlhodobo pod priemerom Európskej únie (EÚ). Napríklad v roku 2022 predstavoval na Slovensku 1,2 %, kým priemer EÚ bol 2,5 %. Poukázal na to Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) s tým, že medzinárodné inštitúcie odporúčajú SR intenzívnejšie využívanie majetkových daní a naopak znižovanie daní z práce.



Na druhej strane však inštitút upozornil aj na to, že prípadné zvýšenie dane z nehnuteľností by zasiahlo takmer všetkých obyvateľov SR. "Až 90 % domácností totiž vlastní svoje hlavné bývanie, čo je hneď po Litve druhá najvyššia hodnota v EÚ," vyčíslil. Podľa prieskumu o financiách a spotrebe domácností (HFCS) z roku 2021 majú slovenské domácnosti v nehnuteľnostiach určených na hlavné bývanie uložených 69 % svojho majetku. Vyšší podiel má v EÚ rovnako iba Litva (75 %).



Inštitút pripomenul, že daň z nehnuteľností sa na Slovensku, ale napríklad aj v Česku či Poľsku počíta podľa podlahovej plochy. Národná banka Slovenska (NBS), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ale aj ďalšie inštitúcie odporúčajú zaviesť systém založený na hodnote nehnuteľnosti.



"Ten by mal zvýšiť férovosť a pomôcť pri zmierňovaní rozdielov medzi regiónmi. Umožnilo by to tiež uľahčiť zmenu daňového mixu smerom k majetkovým daniam," vysvetlil ISA. Zároveň by však táto reforma mala byť realizovaná postupne a opatrne. Veľkosť ani hodnota nehnuteľnosti totiž nemusí vždy súvisieť s výškou príjmov, hlavne v prípade dôchodcov, doplnil inštitút.