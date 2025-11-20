< sekcia Ekonomika
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v októbri klesol
Celkový počet uchádzačov o zamestnanie sa ustálil na úrovni 165. 877.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) dosiahol v októbri 2025 úroveň 3,87 %. Medzimesačne klesol o 0,01 percentuálneho bodu, v porovnaní s vlaňajším októbrom narástol o jednu desatinu percentuálneho bodu. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie sa ustálil na úrovni 165.877. Informovalo o tom tlačové a komunikačné oddelenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
„Je pozitívne, že absolventi stredných aj vysokých škôl ubúdajú z evidencie uchádzačov o zamestnanie podobným tempom ako v minulých rokoch a darí sa im uplatňovať sa na trhu práce. Osobne ma teší pokračujúci pokles počtu dlhodobo nezamestnaných ľudí. Mesiace systematicky pracujeme na efektívnej podpore občanov, ktorí čelia zložitej životnej situácii,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Štát v rámci proaktívneho prístupu podľa Tomáša zaviedol do praxe aktívnych opatrení na trhu práce viaceré nové nástroje vrátane projektu Právo na prvé zamestnanie či iniciatívy Práca namiesto dávok. Cieľom je podľa neho vytvárať podmienky na získanie zamestnania, čo je spravidla aj najlepším spôsobom na vymanenie sa z okov chudoby.
V septembri tohto roka zaznamenal rezort práce už tradične prudký nárast počtu absolventov škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Dôvodom bolo skončenie „posledných letných prázdnin“ pre tohtoročných absolventov stredných škôl a ich príchod na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom nájsť si prvé zamestnanie. Mnoho mladých ľudí si v posledných týždňoch našlo uplatnenie na trhu práce, ich počet v evidencii preto v októbri medzimesačne klesol.
Občanov bez práce s nedávno ukončeným stredoškolským štúdiom bolo minulý mesiac 8040, o 638 menej ako v septembri. Nezamestnaných ľudí s „čerstvým“ vysokoškolským diplomom bolo v októbri 2158, medzimesačne o 522 menej.
Generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy konštatoval, že celkové počty absolventov škôl dosahujú historicky najnižšie hodnoty. „V októbri 2010 sme evidovali viac ako 34.000 absolventov bez práce, tento rok v desiatom mesiaci ich bolo 10.198. Najnižšiu októbrovú úroveň za posledné dve dekády sme videli v roku 2023 s počtom absolventov 9195. Aj tento rok sú zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nápomocní mladým ľuďom pri ich prvých krokoch na pracovnom trhu a ponúkajú im viacero pomocných nástrojov,“ doplnil Ormandy.
Rezort práce zaznamenal aj pokles počtu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny viac ako 12 mesiacov. V októbri ich bolo 61.096, čo predstavuje medzimesačný pokles o 664 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to až o 3347 ľudí menej. Počas posledných dvoch rokoch počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní viac ako jeden rok, klesol o 8040 osôb.
