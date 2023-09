Podiel dolára na svetových devízových rezervách stagnoval

New York 29. septembra (TASR) - Podiel amerického dolára na svetových devízových rezervách sa v 2. kvartáli nezmenil, uviedol Medzinárodný menový fond (MMF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na americký dolár pripadalo v 2. štvrťroku v rámci globálnych devízových rezerv nahlásených MMF 58,9 % rovnako ako v prvých troch mesiacoch tohto roka, ukázali v piatok údaje MMF. Pohľadávky v amerických dolároch v druhom štvrťroku vzrástli o 0,8 %, v medziročnom porovnaní však klesli o 1 %.



Podiel eura na svetových devízových rezervách sa v 2. kvartáli mierne zvýšil na 19,9 % z 19,8 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Pohľadávky v eurách v uplynulom štvrťroku medzikvartálne vzrástli o 1 % a medziročne o 2 %.



"Dolár zostáva dominantnou menou v devízovom a medzinárodnom financovaní. Jeho podiel na mimoburzových devízových transakciách zostal pozoruhodne stabilný," uviedol analytik pre rozvíjajúce sa trhy investičnej firmy abrdn Michael Langham v jednom zo svojich najnovších príspevkov o budúcnosti dolára.



Poukázal však na to, že podiel dolára na devízových rezervách má "postupný klesajúci trend" a za posledných 20 rokov sa znížil o viac ako 10 percentuálnych bodov. Podľa neho bol tento posun z veľkej časti spôsobený presunom do iných mien rozvinutých ekonomík, ako sú euro, britská libra, kanadský dolár a austrálsky dolár. Takisto sa zvýšil podiel čínskeho jüanu, ale z veľmi nízkeho základu.



Globálne devízové rezervy, ktoré sa vykazujú v amerických dolároch, predstavujú aktíva centrálnych bánk držané v rôznych menách, ktoré sa používajú napríklad na krytie ich záväzkov. Centrálne banky niekedy využívajú svoje devízové rezervy na podporu svojich mien.