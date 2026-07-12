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Podiel ekologických áut na predaji v Južnej Kórei stúpol nad 50 %
V prvých šiestich mesiacoch tohto roka stúpol počet registrácií ekologických vozidiel v Južnej Kórei, a to elektromobilov, hybridov a áut s vodíkovými palivovými článkami, na 429.163.
Autor TASR
Soul 12. júla (TASR) - Ekologické vozidlá tvorili v prvej polovici tohto roka viac ako polovicu registrácií nových automobilov v Južnej Kórei. Pomohol tomu prudký rast predaja elektrických vozidiel, uviedlo v nedeľu výskumné centrum CarIsYou Data Research Center, ktoré citovalo vládne údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
V prvých šiestich mesiacoch tohto roka stúpol počet registrácií ekologických vozidiel v Južnej Kórei, a to elektromobilov, hybridov a áut s vodíkovými palivovými článkami, na 429.163. Tvorili tak 50,4 % z celkových 851.833 registrácií nových vozidiel v krajine.
Podiel ekologických vozidiel na juhokórejskom automobilovom trhu stabilne rastie. V roku 2020 bol na úrovni 9,1 %. V roku 2023 tvorili ekologické vozidlá už 25,5 % trhu a vlani sa ich podiel zvýšil na 38,5 %. Registrácie elektromobilov v krajine v prvej polovici tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vzrástli o 112,6 % na 198.969 kusov.
V prvých šiestich mesiacoch tohto roka stúpol počet registrácií ekologických vozidiel v Južnej Kórei, a to elektromobilov, hybridov a áut s vodíkovými palivovými článkami, na 429.163. Tvorili tak 50,4 % z celkových 851.833 registrácií nových vozidiel v krajine.
Podiel ekologických vozidiel na juhokórejskom automobilovom trhu stabilne rastie. V roku 2020 bol na úrovni 9,1 %. V roku 2023 tvorili ekologické vozidlá už 25,5 % trhu a vlani sa ich podiel zvýšil na 38,5 %. Registrácie elektromobilov v krajine v prvej polovici tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vzrástli o 112,6 % na 198.969 kusov.