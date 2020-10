Podiel ekovozidiel v Číne by mal v roku 2025 dosiahnuť 20 %

Šanghaj 27. októbra (TASR) - Nové energetické vozidlá (NEV) by sa do piatich rokov mali na celkovom predaji áut v Číne podieľať jednou pätinou. Za ďalších 10 rokov by sa ich podiel mal zvýšiť na polovicu. Uviedla to v utorok Čínska spoločnosť automobilových inžinierov (China-SAE).



Ako povedal na výročnej konferencii v Šanghaji prezident China-SAE Li Ťün, ekologické vozidlá by mali v roku 2025 tvoriť z celkového predaja áut na čínskom trhu 20 %. V roku 2035 by ich podiel mal predstavovať už 50 %. Na porovnanie, momentálne dosahuje tento podiel približne 5 %.



Dodal, že z celkového počtu nových energetických vozidiel predaných v roku 2035 by 95 % mali tvoriť batériové elektromobily. Zvyšok by mali predstavovať hybridné vozidlá.



Podľa najnovších údajov, ktoré prezentoval na konferencii Li Ťün, Chna-SAE mierne zhoršila odhad predaja ekologických vozidiel do piatich rokov. Cieľom, ktorý ešte v minulom roku prezentovalo čínske ministerstvo priemyslu bolo, aby podiel NEV na celkovom predaji vozidiel v roku 2025 predstavoval 25 %.