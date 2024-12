Podiel elektriny na spotrebe v Nemecku tento rok dosiahne 54 %

Berlín 12. decembra (TASR) - Podiel elektriny vyrobenej z ekologických zdrojov na celkovej hrubej spotrebe elektriny v Nemecku sa tento rok pravdepodobne zvýši na novú rekordnú úroveň 54 %. V porovnaní s rokom 2023 by to znamenalo nárast o 1,5 percentuálneho bodu, oznámila vo štvrtok Spolková agentúra pre životné prostredie (UBA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V roku 2023 obnoviteľné zdroje po prvýkrát vykryli viac ako polovicu spotreby elektriny v Nemecku. Ich podiel dosiahol 52,5 %, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo ešte 46,3 %. UBA očakáva, že výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov, predovšetkým veternej a solárnej energie, sa v tomto roku zvýši o štyri percentuálne body na približne 285 terawatthodín (TWh). Veterná energia a fotovoltika by tak mali v Nemecku vytvoriť viac ako tri štvrtiny elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Úrad upozornil, že bilancia je predbežná a konečné údaje za rok 2024 predloží v marci.