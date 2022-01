Podiel elektromobilov na predaji áut v Nórsku dosiahol dve tretiny

Oslo 3. januára (TASR) – Predaj elektrických áut v Nórsku vzrástol v minulom roku o 48 %. Výsledkom bolo, že takmer dva z troch nových zaregistrovaných automobilov boli na batérie. Americká Tesla sa pritom stala najpredávanejšou značkou v Nórsku.



Nórsko v snahe stať sa prvou krajinou, ktorá ukončí predaj benzínových a naftových áut do roku 2025, oslobodilo batériové elektrické vozidlá (BEV) od daní na rozdiel od áut so spaľovacími motormi (ICE).



Americký výrobca Tesla získal vlani 11,5-percentný podiel na nórskom automobilovom trhu a stal sa po prvý raz najpredávanejšou značkou v tejto škandinávskej krajine, pred nemeckým Volkswagenom s podielom 9,4 %.



Americká automobilka oznámila rekordné dodávky vozidiel za 4. štvrťrok 2021, ktoré prekročili odhady Wall Street, aj napriek globálnemu nedostatku čipov. Prispelo k tomu zvýšenie produkcie v jej závodoch v Číne.



Model 3 automobilky Tesla sa vlani stal najobľúbenejším modelom v Nórsku pred hybridným vozidlom Toyota RAV4, jediným automobilom medzi top 10 so spaľovacím motorom, a elektrickým ID.4 od Volkswagenu na treťom mieste.