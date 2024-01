Podiel elektromobilov na trhu vo Francúzsku dosiahol vlani rekord

Paríž 1. januára (TASR) - Podiel čisto elektrických áut na celkovom objeme predaja dosiahol vo Francúzsku vlani rekordných 17 %. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje Francúzskej automobilovej federácie (PFA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vzrástol aj podiel hybridných vozidiel na celkovom predaji áut, a to na 9 %. Autá s elektrickým pohonom sa tak na celkovom objeme predaja áut vo Francúzsku podieľali ku koncu minulého roka 26 %, zatiaľ čo v roku 2022 tvorili 22 % a za predchádzajúci rok 18 %.



Aj predaj áut vo všeobecnosti zaznamenal v roku 2023 výrazný rast. Predaj osobných áut a dodávok vzrástol vo Francúzsku o 16,1 % a nákladných vozidiel o 11 %. Napriek tomu bol celkový objem predaja osobných áut a dodávok za minulý rok stále pod úrovňou spred obdobia pandémie nového koronavírusu. Vtedy sa predali viac než 2 milióny osobných áut a dodávok, v roku 2023 to bolo pod 1,8 milióna vozidiel.