Podiel fotovoltiky na výrobe elektriny v Nemecku dosiahol nový rekord

Wiesbaden 5. júla (TASR) - Čoraz viac domácností a podnikov v Nemecku využíva na výrobu elektriny solárnu energiu. Fotovoltické systémy v minulom roku dodali do siete 59,5 milióna megawatthodín (MWh) elektrickej energie, oznámil v piatok (4. 7.) nemecký štatistický úrad (Destatis). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Fotovoltika sa v minulom roku podieľala na domácej výrobe elektriny 13,8 percenta, čo je rekordný podiel, oznámil Destatis. V roku 2023 tento podiel dosiahol 12 %. V marci 2025 v Nemecku pribudlo 4,2 milióna novo nainštalovaných fotovoltických systémov s nominálnym výkonom približne 98,3 gigawattu (GW). To znamená, že počet zariadení sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšil takmer o štvrtinu, zatiaľ čo inštalovaný výkon v rovnakom období vzrástol o 21,9 %.



Čína zostáva nespochybniteľne najdôležitejšou krajinou pôvodu fotovoltických systémov v Nemecku. Takmer 86 % systémov dovezených do Nemecka v roku 2024 pochádzalo z tejto krajiny. Hodnota dovozu fotovoltických systémov bola viac ako trikrát vyššia ako hodnota vývozu z Nemecka, ktorá vlani klesla o viac ako polovicu na 510 miliónov eur. Výroba solárnych modulov pre fotovoltické systémy sa v Nemecku v minulom roku tiež prudko prepadla, a to o 56 % na 1,5 milióna modulov. Klesajúci trend pokračoval aj v prvom štvrťroku tohto roka.