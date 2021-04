Podiel hybridných elektrických áut na trhu v EÚ dosiahol 18,4 %

Brusel 23. apríla (TASR) - Predaj hybridných elektrických vozidiel sa v 1. štvrťroku 2021 podieľal 18,4 % na celkovom predaji osobných automobilov v Európskej únii (EÚ). Ich podiel na trhu sa tak oproti vlaňajšku takmer zdvojnásobil. Uviedlo to európske združenie výrobcov áut ACEA.



Dopyt po automobiloch s elektrickými batériami sa tiež zvýšil počas prvých troch mesiacov 2021. Podľa ACEA predaj akumulátorových elektrických vozidiel tvoril 5,7 % predaja všetkých nových áut, zatiaľ čo hybridné vozidlá sa podieľali 8,2 % na celkovej registrácii v EÚ.



Naproti tomu predaj tradičných automobilov na fosílne palivá ďalej klesal, hoci autá na benzín a naftu mali stále 65,4-% podiel na automobilovom trhu v EÚ.



Od januára do marca 2021 sa počet predaných dieselových áut znížil medziročne o 20,1 % na 593.559 kusov. Dieselové autá mali v 1. kvartáli tohto roka 23,2-% podiel na európskom trhu, čo je pokles z 29,9 % v 1. štvrťroku 2020.



Väčšina trhov EÚ zaznamenala v tomto segmente dvojciferný pokles predaja, vrátane troch hlavných: Nemecka (-29,4 %), Španielska (-28,3 %) a Francúzska (-11,1 %).



Rovnako pokračoval aj pokles dopytu po benzínových automobiloch. Ich predaj sa znížil o 16,9 % na 1,1 milióna z 1,3 milióna predaných kusov v 1. štvrťroku 2020. Podiel benzínových áut na automobilovom trhu v EÚ tak v 1. štvrťroku klesol na 42,2 % z 52,3 % vlani. S výnimkou Francúzska, kde počet novozaregistrovaných benzínových áut stúpol o 8,3 %, sa ich registrácie znížili na všetkých hlavných trhoch EÚ, a to v Nemecku (-30 %), Španielsku (-25,7 %) a Taliansku (-4,8 %).



Pokiaľ ide o autá na alternatívny pohon (APV), počas 1. štvrťroka sa registrácie batériových elektrických vozidiel (BEV) v EÚ zvýšili o 59,1 % na 146.185 automobilov, pričom ich predaj stále ťaží z vládnych stimulov pre vozidlá s nulovými emisiami. K tomuto rastu prispeli veľké zisky na kľúčových trhoch EÚ, najmä v Nemecku (149 %) a Taliansku (145,6 %). Naopak, v Španielsku klesol v 1. kvartáli dopyt po elektromobiloch (-12,6 %).



Registrácie plug-in hybridných vozidiel (PHEV) vyskočili v sledovanom období o 175 % na 208.389 kusov. Najväčší nárast ich predaja zaznamenalo Taliansko, o 445,7 % na 16.103 automobilov.



Hybridné elektrické vozidlá (HEV) zostali najväčšou objemovou kategóriou alternatívne poháňaných osobných automobilov v EÚ. Od januára do marca 2021 bolo registrovaných 469.784 kusov, čo predstavuje nárast o 101,6 %. Registrácie HEV vzrástli takmer všade v regióne, vrátane Talianska (246,8 %), Francúzska (135 %), Nemecka (60,5 %) a Španielska (39,4 %).



Dopyt po vozidlách na zemný plyn (NGV) v Únii počas 1. štvrťroka klesol o 10,1 % na 14.300 kusov.